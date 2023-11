Re Carlo pronto a rinunciare anche ai nipotini | l’ultimatum

(Di sabato 18 novembre 2023) Re, al contrario di quanto si possa pensare negli ultimi anni, tiene molto a tenere unita la famiglia. Per questo i tentativi di riconciliazione con il principe Harry sono stati così tanti, ma adesso il sovrano lancia un ultimatum ai Sussex, dopodiché saràai suoi. Si avvicina il settantacinquesimo compleanno di Re. Il sovrano ha già festeggiato pubblicamente la ricorrenza lo scorso giugno, insieme al popolo. Ma il 14 novembre vorrebbe trascorrere la giornata con la famiglia reale al completo, insiemea suo figlio Harry. Eppure, questa potrebbe essere allo stesso tempo l’ultima possibilità di riconciliazione. Re, foto Ansa – VelvetGossipSarebbe già tuttoper i 75 anni di ...

Carlo Ancelotti diventa dottore - tutto pronto all'Ateneo di Parma. Ultime ore per prenotarsi

Kenya - re Carlo pronto al «mea culpa» per le atrocità coloniali

William “presto sul trono” - spunta la voce che cambia tutto : Carlo pronto ad abdicare per lui

Sopralluogo all'Umberto I di Siracusa da parte di Filippo Scerra eGilistro, entrambi del Movimento 5 Stelle. Il parlamentare nazionale ed il deputato regionale ...con il primario del...

Basilicata. Il S. Carlo avrà un pronto soccorso ostetrico Quotidiano Sanità

Al S. Carlo di Potenza si farà il pronto soccorso ostetrico Agenzia ANSA

La prima parte di The Crown 6 arriva alla morte di Diana e la racconta con una sceneggiatura scritta a colpi di cazzuola ...Concetto ribadito anche dal deputato regionale Carlo Gilistro. “Il nuovo ospedale è determinante ... Basta vedere come ci si deve ammassare in attesa al Pronto Soccorso e negli stretti spazi degli ...