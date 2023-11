Rassegna Gossip | Sanremo Giovani | il countdown è iniziato

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 18 novembre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet, un nuovo appuntamento con laci porta (anche se in anticipo) alle porte del Teatro Ariston. La strada verso2024 è iniziata e, il Direttore Artistico Amadeus ha svelato i primi otto finalisti che parteciperanno a2023. Nella storica sede della radiofonia di via Asiago a Roma, dopo le audizioni dal vivo riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di2023. Lo show andrà in onda dal Teatro del Casinò di, il 19 dicembre in prima serata su RaiUno e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play.Festival host and artistic director Amadeus on stage at the ...