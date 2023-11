Raspadori | «Il gol bello è quello valido perché vale»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 novembre 2023) Giacomo, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana che questa sera ha vinto per 5-2 contro la Macedonia del Nord, ha parlato a Sky dei suoi due gol «(ride, ndr). A livello tecnico, come movimento, mi era piaciuto di più però il gol annullato. Anche dal campo avevo avuto comunque l’impressione di essere partito in anticipo…» Sulla prestazione degli azzurri: «Dal punto di vista della pressione abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo recuperato diversi palloni e creato due-tre occasioni nel primo tempo proprio grazie al pressing. La partita è stata preparata nel modo giusto, con la mentalità giusta per vincere. Bisogna fare così quando si ha l’onore di indossare questa maglia gloriosa» Sulle palle ...