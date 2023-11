Rampage 17 11 2023 Nuovo alleato per MJF

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 novembre 2023) Un saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per unepisodio di. Quest’oggi ci troviamo nel Kia Forum, immediatamente dopo la messa in onda di Collision, e tra i match annunciati spicca quello con in palio il TNT Championship tra Christian Cage e Trent Beretta. TNT Championship Match: Christian Cage (c) vs. Trent Beretta (3,5 / 5) Trent Beretta si è battuto con onore e, nonostante le continue interferenze scorrette da parte di Nick Wayne e Luchasaurus, è andato vicinissimo alla vittoria dopo aver inflitto la Strong Zero ai danni di Christian Cage. Dopodiché il patriarca della AEW è riuscito a riprendere le redini dell’incontro: Cage ha danneggiato pesantemente il collo di Beretta, lanciando così un chiaro messaggio nei confronti di Adam Copeland, per poi chiudere le ostilità con la Killswitch. Vincitore ed ...