Rai2 o Supertennis? Dove vedere Sinner-Medvedev in tv oggi | orario | programma semifinale ATP Finals

(Di sabato 18 novembre 2023) Ancora poche ore e poi Janniktornerà nel campo all’interno del Pala Alpitour di Torino per giocare nella primadelle ATP2023. L’altoatesino (n.4 al mondo) sfiderà il russo Daniil(n.3 ATP) dopo il doppio Granollers/Zeballos-Bopanna/Ebden (inalle ore 12:00) e comunque non prima delle ore 14:30: in palio ci sarà l’ultimo atto del torneo contro il vincente dell’incontro tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.arriva al match odierno dopo aver chiuso al primo posto nel girone verde (vincendo tre partite su tre contro Tsitsipas, Djokovic e Rune) ecercherà di dare continuità al grande momento con la quarta vittoria consecutiva, che significherebbe volare in finale (traguardo mai raggiunto da nessun ...