Ragazzino di 13 anni scompare nel lago | ripescato a 10 metri | è gravissimo

Leggi su europa.today

(Di sabato 18 novembre 2023) La gita alinsieme agli amici. La caduta in acqua, non è ancora chiaro se volontaria o meno. Poi la tragedia e la vita appesa a un filo. Undi 13di origini nordafricane e residente a Cinisello Balsamo è in condizioni disperate dopo essere rimasto per più di un'ora sott'acqua...