Ragazzi scomparsi in Veneto | trovato il cadavere di Giulia Cecchettin

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 novembre 2023) La procura di Venezia e i carabinieri hanno confermato oggi il ritrovamento del corpo senza vita di, la 22enne scomparsa insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre., l’epilogo tragico della sua scomparsa:il corpo nel lago di Pordenone Il corpo della giovane è stato scoperto intorno alle 12 dai vigili del fuoco, poco distante dal lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La causa della morte è ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi parlano di un’aggressione. Le ricerche erano state intensificate nella zona dopo che le indagini, basate sulle celle del telefonino di Turetta, avevano rivelato un buco temporale di due ore nei giorni della scomparsa. Attualmente, Filippo Turetta resta ancora ...