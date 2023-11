Quella voglia scalmanata di prendere la vita con un giro di danza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 novembre 2023) Un esordio che sorprende, quello di Alice Valeria Oliveri: “Sabato Champagne”, nella collana diretta per Solferino da Teresa Ciabatti, “i pavoni”. Anita è stata una bambina solitaria, figlia di genitori giovanissimi, spesso dai nonni e molto più spesso affidata alla tivvù per tutto il pomeriggio. Siamo negli anni Novanta – la protagonista ha la stessa età dell’autrice, classe 1992. Siamo sul crinale di un’epoca pronta a mutare pelle, sia a livello sociale che politico, l’alba della seconda Repubblica che culminerà con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e, a un passo da questo, poco prima, i lustrini della televisione commerciale di Mediaset. Se nonna Rosalia, madre di suo padre, venuta al mondo sessant’anni prima, sembra essere appartenuta a un’epoca lontana e mitologica, così disabituata a covare un vizio o imprimere nella testa un desiderio, così poco avvezza alla libertà, sua ...