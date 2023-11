Quella intelligenza artificiale creata in Italia

Leggi su panorama

(Di sabato 18 novembre 2023) Può capire sempre quello che diciamo, nonostante i nostri errori grammaticali e l’uso del dialetto. Sa agire in modo efficace, prendendo decisioni in base al contesto. Valerio D’Angelo, ceo di Fiven, azienda specializzata in innovazione, racconta i vantaggi di un’realizzata nel nostro Paese. Uno strumento necessario per non restare indietro nella competizione globale. Utilizzi rivedibili dei verbi ausiliari (avere o essere, questo è il dilemma), zoppicature grammaticali, inflessioni ed espressioni dialettali: sono tutte sfumature del nostro linguaggio che un’istruita all’estero potrebbe faticare a decifrare, fraintendendo completamente il senso di una frase: «Patriottismo a parte, un’Aina ha parecchio senso pratico. Nelle interazioni quotidiane, ...