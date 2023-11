Quando torno a Palermo | ogni fermata mi ricorda un amico morto ammazzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Spesso, seppure per pochi giorni, rinella mia: non riesco a starci più di 4/5 giorni. All’aeroporto Falcone/Borsellino salgo sul bus strapieno di passeggeri per raggiungere il capoluogo. Passiamo davanti al monumento chela strage di Capaci e già mi rattristo, incupendomi. Collaborai col magistrato Falcone, negli anni 80 per poi essere impegnato appieno nelle indagini sulla strage di Capaci, per conto della DIA. Giorni e notti, tra appostamenti, pedinamenti e intercettazioni, culminati con gli arresti di Gioè Antonino, Gioacchino La Barbera, Santino “mezzanasca” Di Matteo (padre del piccolo Giuseppe rapito e sciolto nell’acido) e di Giovanbattista Ferrante. Dal bus, poi, scorgo un sito dove compimmo un sopralluogo, per acclarare quanto raccontato da un pentito. Ci disse che avevano prelevato un uomo anziano e dopo ...