Quando la letteratura permette di non soccombere al caos

(Di sabato 18 novembre 2023) Molde, contea di Møre om Romsdal. Norvegia, anno 2005. Interno giorno – giorno sempre. Seduto al bar di un albergo a rispondere alle domande della Radio Nazionale norvegese c’è Raul Rivero. Poeta cubano in piena castroenterite (copyright Guillermo Cabrera Infante) da poco stabilitosi a Madrid, fondatore dell’agenzia Prensa latina e Premio mondiale Unesco per la libertà di stampa, incarcerato fino ad aprile dell’anno precedente poi invitato ad andarsene ma assurdamente – e a lungo – trattenuto nonostante regolare domanda di espatrio, sospira ancora di sollievo e di gratitudine verso la Spagna, terra promessa di promesse, tutte mantenute. “Sto in una casa troppo rumorosa per scrivere e troppo costosa per starmene tranquillo. Ma va benone, star lontano dal Partito comunista cubano, la più grande impostura che esiste, è già una fortuna”. Racconta dell’arresto e della galera. “Due anni: vi ...