Quando cambia davvero tutto | la verità del sociologo su Jannik Sinner

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023)come Alberto Tomba? Un'icona dello sport di casa nostra che tiene incollate milioni di persone davanti allo schermo per le Atp Finals. Gli internazionali di tennis di Torino hanno avvicinato al tennis quella fetta di appassionati sportivi che per anni ha snobbato questo sport. Uno sport d'elite che ora è diventato popolare. E al Fatto Quotidiano, Luca Bifulco, professore di Sociologia dello Sport all'Università degli Studi di Napoli Federico II, prova a spiegare come è nato il "fenomeno": "segue un impianto simbolico molto legato alla serietà dello sportivo, all'autocontrollo, allo spirito di sacrificio. Il talento è l'origine di una serie di competenze che uno sportivo deve incorporare, nel suo caso sono queste a spiccare. Sui social l'elemento più guascone, stravagante, irriverente, ...