Qualificazioni Europei 2024 | ottimi ascolti per Italia-Macedonia | oltre 7 milioni di spettatori e 33% di share

(Di sabato 18 novembre 2023) Una vittoria fondamentale per l’ai danni dellain ottica qualificazione aglidele anche un buon riscontro di. La partita di qualificazione vinta dagli azzurri per 5-2 allo stadio Olimpico di Roma, si è aggiudicata la prima serata di venerdì 17 novembre con l‘ottimo risultato di 74 mila, pari al 33% di. SportFace.

Ascolti tv venerdì 17 novembre 2023 : Qualificazioni Europei : Italia Germania - The Rookie - A Star is Born - dati Auditel e share

All' Italia basta un pareggio contro l' Ucraina per assicurarsi la qualificazione aglidel 2024 . In tal caso, infatti, gli Azzurri sono certi di un posto al torneo che si disputerà in ...

Qualificazioni Europei, Kane non si ferma più, l’Albania made in Italy nella storia, cosa è successo ieri Virgilio Sport

Inghilterra - Malta (2-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Per entrambi questa pausa delle nazionali è iniziata bene. Ciammaglichella è subentrato a inizio ripresa nella gara stra vinta contro il Liechtestein per le qualificazioni agli Europei di categoria ...Ex Cagliari e Juve, poi l'esilio forzato dalla Corea del Nord. Dopo la rieducazione ideologica, è tornato a giocare per la propria nazional ...