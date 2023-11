Qualificazione Europei 2024 | Darmian “Giusto approccio | con l’Ucraina per vincere”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) “Abbiamo avuto ilalla partita, poi al di là del gol era importante sbloccarla. Ci siamo riusciti subito, siamo andati avanti di 3 gol e nella ripresa potevamo gestire meglio riuscendo a chiuderla solo nel finale“. Così Matteo, difensore della Nazionale e autore del gol del vantaggio contro la Macedonia del Nord, commenta la vittoria dell’Italia per 5-2 ai microfoni di Rai Sport. “Stasera era importante, lo abbiamo fatto e abbiamo due giorni per preparare al meglio la partita di lunedì. Scenderemo in campo per portare a casa i tre punti“, conclude il difensore dell’Inter. SportFace.