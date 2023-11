Psg | Mbappé rinuncia ad un super bonus per lasciare il club nel 2024

Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Francia - Gibilterra , match valido per le qualificazioni a EURO 2024, l'attaccante delKylianha parlato del collega e connazionale Marcus Thuram : 'Lo conosco da dieci anni, siamo stati insieme a Clairefontaine. Il suo riposizionamento, glielo dico da anni, finirà lì. Non mi ...

PSG boss Luis Enrique asks for more from Mbappe in terms of ... MorungExpress