Pro Sesto-Albinoleffe oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi Pro, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. La Pro deve reagire da un momento abbastanza complicata in cui non arriva per niente il risultato èiù positivo di tutti, ossia la vittoria. Il sedicesimo posto in classifica fa preoccupare tifosi ed ambiente che attendono un cambio di passo per la salvezza. Problemi di questo tipo, al momento, non li ha l’che, al decimo posto, si tiene lontano dalla zona rossa e, chissà, cova qualche desiderio in chiave playoff. Il match fra le due squadre prenderà il via alle 16.15 di sabato 18 novembre.su SKY SPORT e NOW ...