Premier League | tre club pronti a fare causa all’Everton per il fair play finanziario

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Dopo la bufera che ha travolto l’Everton incon la pesante squalifica di dieci punti inflitta adella violazione del, adesso tredel campionato inglese sarebberoai Toffees. Come riportato dalla stampa britannica, infatti, Burnley, Leeds e Leicester hanno confermato l’intenzione di citare in tribunale i Toffees, chiedendo 300 milioni di sterline (circa 340 milioni di euro) a titolo di risarcimento per le rispettive retrocessioni della scorsa stagione e, nel caso dei Clarets, della precedente. Una situazione che rischia di diventare davvero un macigno per ildi Liverpool, che vive senza dubbio uno dei momenti peggiori della sua ...