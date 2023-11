Povertà | Vaccari Pd | ' anteporre dimensione umana a logica profitto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Roma, 18 nov (Adnkronos) - "'Non distogliere lo sguardo dal povero', un messaggio chiaro e importante che il Santo Padre ha voluto esprimere in occasione della Giornata mondiale del povero. Un messaggio che interroga ciascuna e ciascuno di noi, soprattutto chi ha un ruolo nelle Istituzioni del Paese". Lo dice il deputato del Pd Stefano. "Per questo ci tenevo particolarmente a esprimermi in questa occasione, perché la considero davvero la battaglia delle battaglie per un Paese più forte, coeso e in grado di intervenire proprio dove si annidano quelle disuguaglianze che tanto ci danneggiano -prosegue-. I dati, come dimostra il rapporto Caritas 2023, ce lo segnalano chiaramente, purtroppo si tratta di un fenomeno in crescita che riguarda 5,6 milioni di persone in Italia e in particolare le famiglie con uno straniero. Crescita dovuta sicuramente all'inflazione, ma ...