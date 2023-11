Portogallo-Islanda | qualificazioni Euro 2024 | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 18 novembre 2023)è un match della decima giornata del gruppo J di qualificazione ade si gioca domenica alle 20:45:. Ilpunta all’en plein. Se Cristiano Ronaldo e compagni dovessero prevalere pure sull’nell’ultima partita delleadraggiungerebbero il 100% di vittorie nel proprio girone. Un dominio assoluto che non era poi così difficile prevedere, vista l’assenza di avversari di rango, anche se inizialmente le incognite non erano poche a causa del cambio di guida tecnica avvenuto dopo il Mondiale in Qatar. Ronaldo – IlVeggente.it (Ansa)Promosso, almeno per il momento, il selezionatore spagnolo Roberto Martinez, dopo che al momento del ...