Pordenone | ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin vicino al lago di Barcis

L'hanno ritrovata in un canalone vicino a Lago Becis (). Ma non è un giallo questa volta.È ... Hannoil corpo di Giulia la mattina del 18 novembre 2023 proprio mentre chiudevamo a ...

La scomparsa di Giulia e Filippo, ritrovato il corpo della ragazza ... RaiNews

Pordenone, trovato il corpo di Giulia Cecchettin: nessuna traccia di Turetta La Gazzetta dello Sport

VENETO - Si sono le spente le speranze di ritrovare Giulia Cecchettin - 22 anni - ancora in vita. Il cadavere della giovane è stato rinvenuto in un ...È stato ritrovato nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, il cadavere di Giulia Cecchettin. La scoperta sarebbe stata fatta poco prima di mezzogiorno dagli uomini impegnati nelle ...