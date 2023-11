“Pomeriggio 5” | Myrta Merlino commossa | cos’è successo in diretta tv

Leggi su tvzap

(Di sabato 18 novembre 2023) News tv. “Lezione di grande umiltà”.5,in lacrime: cosa è– Anche a “5” spazio al caso di Giulia Cecchettin e dell’ex fidanzato Filippo Turetta. Dei due giovani non si hanno più notizie da sabato 11 novembre quando la ragazza mandò l‘ultimo messaggio alla sorella alle 22 e 43. Filippo invece, intorno alle 23, aveva inviato un sms alla madre per avvisare che si sarebbe fermato fuori a cena, poi il silenzio. Durante la puntata condotta daè intervenuto lo zio della ragazza che ha fatto un accorato appello. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Giulia e Filippo, sono ore di crescente angoscia: perché si cerca in due posti diversi Leggi anche: Giulia Cecchettin, trovate ciocche di capelli: cosa si ...