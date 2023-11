Più forti dell’emergenza clima | corrono gli utili di Generali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 novembre 2023) Neanche l’aumento dei danni legati alle catastrofi naturali frena, che fa segnare conti da record per i primi nove mesi del 2023. I premi lordi durante l’anno sono aumentati del 4,7% a quota 60,5 miliardi, soprattutto grazie al ramo danni (+11,4%) e a un utile operativo salito a 5,1 miliardi (+16,7%) per il contributo del segmento danni. L’utile netto è in aumento del 29,6% a 2.979 milioni e si registra un risultato operativo del gruppo in aumento grazie alla diversificazione delle fonti di utile, anche con il contributo delle acquisizioni. Il segmento danni ha un risultato operativo in forte crescita a 2.155 milioni (+50,3%). Migliora anche il patrimonio netto, che raggiunge i 27,2 miliardi (+2,1% rispetto all’interno 2022).corre nonostante le catastrofi naturali Il dato positivo del gruppo non risente delle catastrofi naturali che ...