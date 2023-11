Più forte ragazzi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023) Più: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 18 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Piùitaliano del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Salud e Plata sono due piloti d’aereo. Per aiutare un loro amico in difficoltà economiche, decidono di inscenare un incidente aereo per fargli intascare i soldi dell’assicurazione. Partono dunque con un aereo Consolidated PBY Catalina, con il proposito di comunicare alle autorità di volo la loro caduta in un punto imprecisato non lontano dall’aeroporto di destinazione; sfortunatamente il loro aereo precipita veramente nella giungla amazzonica. Rimasti illesi, Plata e Salud raggiungono a ...