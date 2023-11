Pioli | doppio Milan sulla carta | quale piano contro la Fiorentina?

Leggi su dailymilan

(Di sabato 18 novembre 2023) Questa mattina motori accesi sotto il cielo diello, da domani invece la squadra godrà di due giorni di riposo.ha già abbozzato il “macro” per i delicati confronti di fine mese, in casa: sabato 25 novembre arriva la, martedì 28 il Borussia Dortmund per la penultima sfida della fase a gironi di Champions League. Per provare a uscire dal tunnel della crisi “– scrive la Gazzetta dello Sport – proverà a raddoppiare il”. In campo schiererà due formazioni diverse, soprattutto in attacco. Con la, in particolare, il tecnico dovrà fare a meno di Rafa Leao (infortunato) e Olivier Giroud (squalificato). A una settimana dal match i piani abbozzatilavagna diello sono due. Per il ...