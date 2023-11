Pierpaolo Spollon | «I miei figli | l' ansia che porto a teatro e David Bowie»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 novembre 2023) Dopo aver rivelato a sorpresa di essere padre, l'attore riflette sul rapcon il pubblico: «In molti potevano svelare il mio privato, ma non l'hanno fatto. Questo grande rispetto mi commuove». Intanto arriva a Milano con il suo one man show: «Mio padre faceva il paracadutista, e per me fareè come buttarmi nel vuoto»