Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo | Il Ladro di fulmini | tutte le differenze tra film e libro

Leggi su screenworld

(Di sabato 18 novembre 2023)e gli Dei: Ildipresenta numerosetra ile il, al punto che i fan odiarono i cambiamenti effettuati all’uscita della pellicola nelle sale. Vediamo di scoprire i più importanti ed evidenti. Innanzitutto va detto che l’età del protagonista è totalmente sbagliata poiché nelè appena 12enne e nella trasposizione, pur non venendo specificato, è chiaro che abbia almeno 16 o 17 anni. Il personaggio di Annabeth, invece, ha i capelli biondo chiaro e Alexandra Daddario che la interpreta li ha castano scuro. Quandoe Annabeth si incontrano per la prima volta in originale avviene dopo che lui viene ferito dal minotauro e al campo mezzosangue sono in squadra ...