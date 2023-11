Perché e a chi fanno paura i whistleblowers? La ricostruzione di Biagino Costanzo

Leggi su formiche

(Di sabato 18 novembre 2023) Cosa sono i? Informatori, coloro che “fischiano“una irregolarità o segnalatori, nella traduzione italiana del testo, ovvero una persona che lavora in un’azienda sia essa pubblica o privata che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un’azienda). No, non è una “spia” come generalmente e stupidamente si indica chi segnala. Il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. Esiste il whistleblowing interno ovvero utilizzando specifici canali interni comunicativi, i lavoratori o le terze parti di un’organizzazione possono segnalare condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a ...