Perché abbiamo bisogno di innamorarci di Sinner

(Di sabato 18 novembre 2023) "Quando gioca ancora?". Se una domanda di questo tipo comincia ad arrivare da nonne, mamme, mogli, fidanzate o amici allergici allo sport, allora significa che siamo di fronte a un fenomeno da analizzare. Ma anche a un evento che ciclicamente si ripresenta nelle nostre vite. Era capitato con Agostini, Tomba, Pantani, Valentino Rossi e un po’ anche con Federica Pellegrini. Merito di quei campioni che sanno andare oltre le loro discipline,riescono a parlare alla gente che di sport abitualmente non si interessa. Lo ha fatto un po’ anche Jacobs, ma è durato lo spazio di 100 metri e poco più, è andata molto meglio a Tamberi e Paltrinieri, tra salti e tuffi, ma nessuno è arrivato in zonacon gente che per lui si veste da carota. Ancheil tennis ha un vantaggio: si gioca tutte le settimane e anche ...