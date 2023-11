Pensioni | Cgil e Spi | tagli di migliaia di euro su assegni

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 novembre 2023) Milano, 18 nov. (askanews) – Il governo Meloni “fa cassa sulle. Oltre ad essere riusciti nell’impresa clamorosa di peggiorare la legge Monti/Fornero, azzerando qualsiasi forma di flessibilità in uscita, continua aare perdila rivalutazione delle”. È quanto ha dichiarato la segretaria confederale dellaLara Ghiglione. “Questo esecutivo con la legge di bilancio dello scorso anno – ha spiegato la segretaria nazionale dello SpiTania Scacchetti – aveva introdotto sia per il 2023 sia per il 2024 un meccanismo di rivalutazione fortemente penalizzante per lecon trattamenti superiori a 4 volte il trattamento minimo,di poco superiori alle 1.600nette, ...