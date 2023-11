Nelle FP1, infatti, i tempi sono stati altissimi, più lenti di oltre tre secondi rispetto al record della pista ( 1'52'772 siglato nel 2021 daBagnaia). In Prequalifica - con l'oscurità e le ...

Pecco-Martin, i litiganti del mondiale lontani ma vicini ilGiornale.it

MotoGP 2023. GP del Qatar. Pre qualifiche: Aprilia davanti a tutti ... Moto.it

Francesco Bagnaia può contare su un margine non certo rassicurante e ieri le "pre-qualifiche" hanno dato una chiara indicazione nel confronto diretto con lo spagnolo Jorge Martin. In primis, tanta ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione qualifiche e Sprint - Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Lusail, in cu ...