“Pd | partito vuoto” | l’addio dell’ex vicesindaco La Verde

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota stampa del dottor Stefano La, , Componente Direzione Provinciale PD ed exdi Avellino, per comunicareufficiale alDemocratico di Avellino: “Con la presente comunico la restituzione della tessera (in maniera virtuale, visto che pur avendola pagata, non mi è stata mai consegnata) e le dimissioni da componente la Direzione Provinciale del PD di Avellino. Lascio unche è ormai lontano anni luce dala cui avevo aderito nel 2007. Un, privo di contenuti e lontano, a mio parere, dai veri bisogni della gente, mero contenitore di privilegi e poteri di piccolo cabotaggio; unnon più leader propositivo, ma stampella sterile, condizionato ...

Un, privo di contenuti e lontano, a mio parere, dai veri bisogni della gente, mero contenitore di privilegi e poteri di piccolo cabotaggio; unnon più leader propositivo, ma ...

La Verde molla il PD: "Lascio un partito vuoto, privo di contenuti e lontano dai bisogni della gente" AvellinoToday

Scuola, Uil al ministero: restituire le somme pagate per il concorso 2020 (mai partito) Il Sole 24 ORE

E' finalmente andata in archivio la prima manche completa della stagione 2023-2024 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Siamo in Austria, precisamente a Gurgl in quella che è una località nuo ...“Le grandi mobilitazioni dal basso in Francia e Germania Impensabili in Italia. A differenza loro noi non ci attiviamo da soli. Abbiamo bisogno di qualcuno che organizzi la partecipazione. Come se ne ...