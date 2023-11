Pattnaggio artistico | Conti-Macii conquistano il secondo posto al Grand Prix di Espoo e volano in Finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Arriva il primo responso di peso aldi2023, quinta tappa del circuito ISU2023-2024 di pattinaggio. Seppur con qualche patema di troppo Sarae Niccolòhanno conquistato la seconda posizione nella gara delle coppie, staccando dunque ufficialmente il pass per le Finali di Pechino, in programma nel mese di dicembre. Un risultato ottimo per il prosieguo di stagione degli azzurri che, adesso, avranno modo di lavorare su quegli elementi che in questo primo stralcio di gare si sono rivelati leggermente traballanti. Nello specifico gli allievi di Barbara Luoni nel libero odierno hanno perso punti preziosi nella sequenza di salti in parallelo, una delle difficoltà potenzialmente più proficue del lotto, subito ...