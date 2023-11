Pattinaggio di velocità | Davide Ghiotto secondo in CdM a Pechino

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) A(Cina), la seconda tappa della Coppa del Mondo diha vissuto la propria giornata intermedia. C’era grande attesa soprattutto attorno a, impegnato sui 5.000 metri, distanza sulla quale, settimana scorsa a Obihiro, si era attestato alla piazza d’onore. Il vice-campione mondiale in carica si è confermato seconda forza in campo, battuto solamente dall’olandese Patrick Roest, già vincitore della gara tenutasi sei giorni orsono in Giappone. Il ventinovenne azzurro ha chiuso la sua prova in 6’14”25, inchinandosi di 2”85 al detentore del titolo iridato, capace di fare la differenza soprattutto negli ultimi quattro giri. Per la cronaca, il gradino più basso del podio è stato occupato dal norvegese Sander Eitrem, sceso sul ghiaccio in contemporanea con ...