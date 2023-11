Pattinaggio di Figura | Conti-Macii volano in finale | conquistano il Grand Prix di Pechino

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 novembre 2023) Espoo – Secondo podio stagionale e qualificazione ottenuta per ladi dicembre a. Missione compiuta in Finlandia per Sarae Niccolò(Fiamme Oro) che chiudono al secondo posto tra le coppie di artistico alEspoo 2023, quinta tappa stagionale del circuito internazionale didi. Per il tandem campione europeo e italiano in carica allenato da Barbara Luoni arriva dunque la quinta top 3 in carriera nelsu sei apparizioni complessive (2022 di Torino compresa) e il secondo posto d’onore consecutivo dopo quello delde France. La seconda posizione della coppia tricolore certifica dunque la ...