Pattinaggio artistico | Sakamoto vince il Grand Prix di Espoo 2023 | settima Gutmann

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Una Kaorinon eccessivamente brillante ha vinto in tutta comodità la gara femminile deldi, quinto nonché ultimo appuntamento del circuito ISU-2024 di. La nipponica ha quindi completato la doppietta cominciata a Skate Canada, staccando ufficialmente il pass per le Finali di Pechino. La medaglia di bronzo olimpica, già al comando dopo il segmento breve, ha archiviato la pratica pattinando un libero da 135.52 (67.79, 68.73) per 205.21, rendendosi artefice di una performance viziata da un errore nel triplo lutz, redarguito con la chiamata di entrata errata, da un’esecuzione non precisa del triplo salchow (sottoruotato) e da un triplo loop dall’arrivo ...