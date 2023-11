(Di sabato 18 novembre 2023) Questa mattinaFrancesco ha incontrato i referenti territoriali del servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, il Pontefice a loro ha lanciato un monito: "o occultamento puòin tema di abusi. Questa non è materia negoziabile".

Melvin Schlein - il papà di Elly - sulla guerra in Israele : «Alla soluzione dei due Stati lei ci crede - io non tanto»

...a non rimaneresoglia, ma ad andare incontro all'altro. Il povero può entrare in casa, una volta che dalla casa si è compreso che l'aiuto è la condivisione. Accogliendo l'invito di...

Papa: "Sulla pedofilia nessun silenzio può essere accettato" Sky Tg24

Papa Francesco: "preghiamo per la pace, vogliamo la pace" Servizio Informazione Religiosa

"Voi rappresentate l’impegno della Chiesa in Italia nel promuovere una cultura di tutela per i minori e i più vulnerabili”. Papa Francesco ha ricevuto in Udienza in Vaticano i partecipanti al I incont ...Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ad una settimana esatta dalla scomparsa dei due ex fidanzati arriva la svolta nelle indagini. C'è un video, breve e drammatico, nel ...