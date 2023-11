Papà e mamme separati dai figli in protesta a Roma | “In piazza per i nostri diritti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 novembre 2023) E’ in corso da stamattina un presidio dei genitoridai propriinSantissimi Apostoli a. Il sit-in è davanti alla sede della Prefettura. La manifestazione, spiegano i promotori, ha lo scopo di denunciare le reiterate violazioni in materia di genitorialità. Un diritto inviolabile, quello di tanti minori, a stare con le proprie famiglie e che invece per cause di varia natura si ritrovano sottratti o “attenzionati” dai servizi sociali. Troppo spesso in Italia non si riesce infatti a fornire assistenza ma soprattutto sostegno e aiuto alla genitorialità, con norme che non promuovono il benessere dei minori e delle loro famiglie: per questo motivo stamani,18 novembre, tantie tante, perlopiù genitori, tramite un comitato ...