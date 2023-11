Paola Catapano - una vita in cerca di avventura : “E racconto la scienza in modo pop”

A 12 anni, con un'amichetta, salta sulla barca a vela e parte dal Gargano verso le Tremiti, senza avvertire nessuno, ...

Catapano e Vallortigara a "Pari e Dispari" LA NAZIONE

Il Festival Pari e Dispari di Pistoia ospita due incontri con Paola Catapano e Giorgio Vallortigara, giornalista e neuroscienziato, per discutere di scienza e sostenibilità ambientale. Dialoghi con ...Paola Catapano è al Cern da quando aveva 26 anni: "I premi Nobel mi prendono per una collega, perché conosco bene questi argomenti per poterne parlare in modo ‘popolare’". Giornalista e comunicatrice ...