Pallanuoto serie A2 successo della capolista R N Lucio Auditore Crotone in quel di Napoli

(Di sabato 18 novembre 2023) ACQUACHIARA-RARI NANTES11-14 (3-4, 3-2, 3-5, 2-3) ACQUACHIARA NA: Alvino, Cielo, Fortunato 2, Adam 1, Amato, Di Leva, Angelone 1, Aiello 2, De Florio 4, De Gregorio, Angelone C. 1, Giello, Chianese, Nazzaro. Tpv: Fasano. RARI NANTES: Ruggiero, Chiodo 2, Amatruda, Zovko, Candigliota, Tkac 1, Giacoppo 5, Spadafora 1, Lapenna, Privitera 4, Orlando, Caliogna 1, Palermo. Tpv: Arcuri. Terza vittoria consecutiva per la Rari Nantesche tiene a bada un’ottima Acqiachiarae nel finale riesce ad avere la meglio grazie alla grande compattezza e qualche giocata di enorme classe dei suoi. Palma di mpv per Massimo Giacoppo, campione che non finisce mai, autore di un poker straordinario, impreziosito da tre palombe da cineteca. Ma è stata tutta la squadra a tener botta, ...

A1, ottava giornata,Telimar vs Rn Savona 11 - 14 Telimar: Jurisic, Marini 1, Vitale 1, Fabiano, Giorgetti 3, Hooper 3 (2 rig.), Giliberti, Falsone, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico, Woodhead 2, ...

L'ottavo turno della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile vede la prima sconfitta stagionale in campionato de L'Ekipe Orizzonte, che cade in casa contro Trieste per 5-7 dopo aver fallito due rig ...Sabato ricco di partite per la Serie A1 di pallanuoto al maschile. In programma oggi l'ottava giornata, in acqua tutte le quattordici squadre del campionato, sette match avvincenti. Non è cambiata la ...