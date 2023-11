Pallanuoto femminile | L’Ekipe Orizzonte cade in casa contro Trieste nell’ottava giornata di Serie A1

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) L’ottavo turno dellaA1 2023-2024 divede la prima sconfitta stagionale in campionato de, cheinper 5-7 dopo aver fallito due rigori e viene agganciata in testa alla classifica dal Plebiscito Padova, corsaro a Bogliasco per 6-8. Alle spalle della coppia di testa, a soli tre punti di distanza, si forma un terzetto composto proprio dal, dalla SIS Roma, vittoriosa inil Cosenza per 18-8, e dal Rapallo, che passa per 10-13 a Cataniala Brizz Nuoto, che resta così sesta solitaria a quota 9 in classifica. Le acesi hanno tre punti di margine proprio su Cosenza e Bogliasco, ferme ...