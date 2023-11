Palazzo Moroni rinasce e diventa il primo del FAI “Da oggi appartiene a tutta l’Italia”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Bergamo. I restauri disono un’opera imponente. Per la quantità di fondi che hanno richiesto, per la durata dei lavori, per la capillarità degli interventi. Tre anni dopo l’inizio dei restauri,riapre integralmente al pubblico. Lo storicoseicentesco, gioiello nel cuore di Città Alta, svelala propria bellezza con la restituzione al pubblico di cinque sale al piano nobile (Sala Gialla, Sala Rosa, Sala Azzurra, Salottino Cinese e Sala Turca) e del mezzanino, con il cucinone e l’appartamento utilizzato fino al 2009 dal conte Antonio, ultimo abitante della dimora. Il risultato delle operazioni di conservazione è unico:risplende “del calore e del colore che una casa ...