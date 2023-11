Pagelle sci alpino | slalom Gurgl | Feller stupisce | Austria dominante | flop Vinatzer

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Tripudioco nellodi. L’appuntamento tra i pali stretti sulle nevi di casa ha visto un podio tutto biancorosso, al termine di due manche nelle quali è successo davvero di tutto, anche a livello di ordine pubblico. Andiamo, quindi, a consegnare ledel primo appuntamento tra i rapid gates della Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. LEDELLODIManuel9: l’co completa una grande prima manche e nella seconda ha il merito di gestire una pista non più nelle migliori condizioni e, soprattutto, non si fa distrarre dalla tensione. Vince con pieno merito e dà il via nel migliore dei modi alla sua Coppa del Mondo 2023-2024. Marco Schwarz 8: un secondo ...