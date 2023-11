Padovan | «Juventus-Inter? Già segnata | nerazzurri più superiori»

(Di sabato 18 novembre 2023)ha detto la sua su, definendola una partita addirittura giàin partenza., a detta sua, molto più. SICURO ? Giancarloha parlato a Radio Sportiva concentrandosi sul duello tra: «La partita contro l’mi sembra già, anche se io sbaglio quasi sempre i pronostici. Allegri? Costretto a lanciare i giovani, è un gestore di spogliatoio piuttosto che un creatore di gioco. Ma non vincerà lo scudetto secondo me. Non ha una squadra per vincerla, l’è nettamente più forte perché ha una rosa doppia. Vincerà sicuramente lo scudetto».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Ancora out Lo Bosco, spazio quindi a, in attesa della migliore condizione fisica e al ...del tabellone Gara 9 Corticella - Imolese (Rodighiero di Vicenza) vs Gara 10 Campobasso - Alma...

Juventus, Padovan: 'Allegri non può vincere lo scudetto con Rugani e McKennie' AreaNapoli.it

Padovan duro sulla Juventus: «Commovente e prima per miracolo» Juventus News 24

Giancarlo Padovan ha commentato su Calciomercato.com la scelta di Mazzarri come allenatore del Napoli. Ecco le sue parole: “Dopo aver scartato Tudor (non voleva pagare le commissioni all’agente), il p ...Zoff, Burgnich, Causio e Capello in campo, il c.t. triestino Valcareggi in panchina, Sabadini e Bigon tra le riserve ...