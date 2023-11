Osimhen | nuovo stravolgimento sul futuro | la mossa di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Arrivano gli aggiornamenti tanto attesi in, con le voci in grafo di sorprendere i tifosi. Gli ultimi giorni in quel di Napoli sono stati caratterizzati dai primi allenamenti azzurri targati Walter Mazzarri. Sedute che hanno regalato ai tifosi le prime diapositive di questo ritorno alle origini, tra cui un’eloquente immagine dia colloquio con il mister. Nel frattempo, proprio sul nigeriano giungono importanti news. Rinnovo, si riapre la trattativa Uno scenario che sembrava essere nell’aria dato quanto accaduto ultimamente. Il ritorno del bomber in quel di Napoli, la presenza fissa di Calenda al proprio fianco e, volendo agire con un pizzico di malizia, la dipartita di Garcia non potevano far altro che suggerire ad una trattativa rinnovo riaperta. A riportarlo, la Gazzetta dello Sport, che narra di primi contatti ...