Oroscopo del giorno Domenica 19 Novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del19di oggi Ariete La fortuna sarà con te oggi in modo chiaro perché potrebbe succederti qualcosa di molto brutto, forse un incidente, una rapina o un’altra calamità, ma il destino ti proteggerà e sarai in grado di uscirne vincitore o forse te ne renderai conto prima che accada. È unfortunato e ti sentirai come se fossi stato aiutato da un angelo.di oggi Toro La giornata sarà dominata da Marte e c’è un grande pericolo che per qualsiasi cosa non importante sorgano forti tensioni e discussioni nella tua famiglia ...