Oroscopo Branko sabato 18 Novembre 2023 | Ariete energico

Leggi su zon

(Di sabato 18 novembre 2023) L’diper oggi,18Oggi sarete energici, combattivi, ma dovrete anche perdonare qualcuno. Cercate di mantenere la calma e circondarvi di belle persone. Toro Chi vi sta accanto vi apprezza, ha finalmente capito chi siete veramente. La giornata promette bene, ma dovete prendervi cura di voi stessi! Gemelli Siete alla ricerca di stabilità, soprattutto in famiglia. Il problema è che siete impazienti, vorreste risolvere tutto e subito. Dovete essere prudenti. Cancro Bene il lavoro di squadra, ma cercate di non far innervosire chi vi sta accanto. Dovete mantenere la calma e circondarvi di belle persone in questo freddodi metà. Leone È arrivato il momento di scendere a compromessi: dovete ...