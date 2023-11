OPPO Reno 11 | confermati Dimensity 8200 | display a 120Hz e Android 14

La serie OPPO Reno11 non sembra una rivoluzione

OPPO e Realme si preparano per succose novità : le ultime su Reno11 - Find X7 e GT 5 Pro

Visto che nei supermercati appaiano i primi panettoni - allora non sembra nemmeno troppo presto per pensare ai Mercatini di Natale. Oltretutto quando per arrivarci sarà a disposizione un treno storico