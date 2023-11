Operaio cade da 4 metri mentre tumula salma al cimitero | è grave

(Di sabato 18 novembre 2023) Undi 58 anni è caduto da un’altezza di circa quattrostava eseguendo lazione di unaneldi Caiello a Gallarate, in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l’elisoccorso atterrato nelle vicinanze, i vigili del fuoco di Busto Arsizio e i tecnici dell’Ats. Dai primi accertamenti il 58enne è caduto all’interno di uno dei...

Cade nella buca di un cantiere : operaio pontino in gravi condizioni

Incidente sul lavoro - operaio campano cade in un pozzo profondo 20 metri

Undi 58 anni è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava eseguendo la tumulazione di una salma nel cimitero di Caiello a Gallarate, in provincia di Varese.

Operaio cade dal tetto e fa un volto di sette metri TrentoToday

In via Primo Maggio autobus urta un cestello: operaio cade da tre metri Libertà

FAGAGNA - Un uomo di 65 anni, Daniele Melchior, è morto oggi pomeriggio, 17 novembre, per le ferite riportate in una caduta da diversi metri di altezza mentre faceva attività ...Un operaio di 58 anni è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava eseguendo la tumulazione di una salma nel cimitero di Caiello a Gallarate, in provincia di Varese. (ANSA) ...