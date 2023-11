Olanda-Irlanda | Dumfries è in compagnia | le formazioni ufficiali!

(Di sabato 18 novembre 2023) Tra poco alle 20.45, ci sarà, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Dal primo minuto, ma con lui un altro dell’Inter: de Vrij.: leufficiali, due dell’Inter(3-4-3): Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Blind;, Schouten, Reijnders, Hartman; Simons, Weghorst, Gakpo. CT: R. Koeman.: (3-5-2): Bazunu; Scales, O’Shea, Collins; Doherty, Browne, Cullen, Knight, Manning; Ferguson, Robinson. CT: S. Kenny Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Le formazioni ufficiali di Olanda-Irlanda, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la partita tra Olanda e Irlanda, valida per le ...