Olanda di misura con l’Irlanda e qualificazione! In campo i due dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) L’vince 1-0 in casa con, quanto basta per mantenere il secondo posto in classifica. Decisivo il gol di Wout Weghorst grazie a un’intuizione di Stefan de Vrij, titolare questa sera così come Denzel Dumfries. DI– Successo diper l’, che vince 1-0 in casa contro. Questa vittoria permette ai padroni di casa di qualificarsi alla prossima edizione dell’Europeo. Decide la partita il gol di Wout Weghorst all’11’ minuto di gioco. Decisivo il passaggio filtrante di Stefan de Vrij per il centravanti olandese che lascia scorrere, lanciandosi da solo in attacco dove con il destro spiazza il portiere avversario e segna il gol vittoria. Intitolari e per novanta minuti entrambi i giocatori. Oltre il ...